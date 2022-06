Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Fußgänger mit Hund gesucht

Dinslaken (ots)

Am Freitagabend gegen 23.30 Uhr befuhr eine 20-jährige Dinslakenerin den Radweg entlang der Hünxer Straße (Richtung Lohberg) mit einem E-Scooter. In Höhe der Hausnummer 190 fuhr sie an einem Unbekannten vorbei, der mit einem angeleinten Hund Gassi ging. Der Hund sprang in Richtung der Dinslakenerin, sodass diese bremste und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Spaziergänger führte ein kurzes Gespräch mit der 20-Jährigen und entfernte sich anschließend von Unfallstelle.

Die Unfallsachbearbeiter bitten nun den Unbekannten sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizei Dinslaken, Tel.: 02064 / 6220, zu melden.

Beschreibung des Unbekannten:

Etwa 50 bis 55 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, südländisches Aussehen, dunkelbraune, gelockte Haare, Brille mit durchsichtigem Gestell, rote Jacke. Der Hund war etwa kniehoch, mit spitzer Schnauze und kurzen, dunklem Fell.

