POL-NB: Nach Überholmanöver durch Unbekannten- Betonteile von der Ladefläche verloren- Vollsperrung auf der BAB 20

Am Mittwoch, dem 11.08.2021 gegen 20.20 Uhr kam es auf der BAB 20 in Fahrrichtung Lübeck, zwischen dem Parkplatz Trebeltal und der Anschlussstelle Tribsees, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach Angaben eines Zeugen wurde der 27jährige polnische LKW-Fahrer von einem unbekannten schwarzen Van, welcher nach einem Überholvorgang zu früh vor dem LKW wieder auf die rechte Fahrspur fuhr, geschnitten. Daraufhin verriss der LKW-Fahrer das Lenkrad und geriet nach rechts auf die Rasenbankette, welche er nach ca. 50 Meter durch Gegenlenken wieder verließ. Durch die Lenkbewegung gerieten die geladenen Betonteile des LKW trotz Sicherung in Bewegung, zerrissen die Spanngurte und die Betonteile fielen auf die Fahrbahn. Der LKW kam nach ca. 200 Metern auf dem Standstreifen zum Stehen. Der unbekannte Van entfernte sich von der Unfallstelle. Es wurden keine weiteren Fahrzeuge beschädigt. Zur Beseitigung der Betonteile, welche ein Gewicht von ca. 5 Tonnen haben, wurde eine Fremdfirma beauftragt. Die Richtungsfahrbahn Lübeck ist bis zur Beendigung der Bergung bis auf weiteres voll gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

