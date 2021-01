Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest vom Wochenende

Kreis Soest (ots)

Möhnesee - Sachbeschädigungen durch Graffiti

Zu zahlreichen Sachbeschädigungen im Ortsteil Möhnesee-Günne kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ausgehend von der Brüningser Straße bis über die Soester Straße beschmierten Unbekannte mehrere Bushaltestellen, Stromverteilerschränke, ein Wartehäuschen am Sportplatz des SUS Günne und einen öffentlich aufgestellten Bücherschrank. Die unbekannten Täter sprühten mehrere Schriftzeichen einer Szenensprache in blauer Farbe auf. Zeugen, die Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Soest unter 02921-91000 zu melden. kiese

Bad Sassendorf - Verkehrsunfall mit Verletzten

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Samstagmittag in Bad Sassendorf- Weslarn. Im Kreuzungsbereich Soester Straße / Sieningser Weg missachtete ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Hemer die Vorfahrt einer 22-jährigen Bad Sassendorferin. Bei der Kollision der Fahrzeuge überschlug sich das Fahrzeug des Verursachers und blieb auf der Seite liegen. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeugführerin aus Bad Sassendorf schwer und ihr Unfallgegner leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. kiese

Werl - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, 30.01.2021 gegen 14:22 Uhr, befuhr eine 39jährige Frau aus Werl mit einem Pkw Mini die Wickeder Straße in Werl. Direkt dahinter fuhr ein 60jähriger Mann aus Werl mit einem Lkw Citroen. Um links zu einer Grundstückeinfahrt zu gelangen, musste die 39-Jährige aufgrund des Gegenverkehrs verkehrsbedingt ihr Fahrzeug anhalten. Der 60Jährige konnte seinen Lkw nicht mehr zeitgerecht anhalten und kollidierte mit dem vorausfahrenden Fahrzeug. Hierbei verletzte sich die 39jährige Fahrzeugführerin leicht. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt ca. 13000 Euro. Sch

