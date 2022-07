POL-ST: Emsdetten, Greven, Hörstel, Rheine, Zeugensuche nach Autoaufbrüchen

Lienen (ots) - In der Nacht zu Freitag (08.07.), in der Zeit von 23.00 Uhr bis 07.20 Uhr, ist in Lienen an der Iburger Straße aus einer Lagerhalle eines Landschaftsgärtners hochwertiges Werkzeug entwendet worden. Unbekannte Täter entfernten mit einem Hubwagen zunächst eine Holzpalette mit einem Treckergewicht, die vor dem Tor der Halle als Sicherung abgelegt war. Danach entwendeten sie aus der Lagerhalle hochwertige ...

mehr