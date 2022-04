Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 7. April 2022

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 235 Mal alarmiert. In 69 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Fünf Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 221 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu neun Brandeinsätzen und in 20 Fällen zur Leistung von Technischer Hilfe gerufen. Durch den deutschen Wetterdienst wurde für das Stadtgebiet eine Wetterwarnung vor Sturmböen herausgegeben. Ab etwa 16:00 Uhr kam es im gesamten Stadtgebiet zu starken Sturmböen, welche in Verbindung mit Starkregen standen. Bis etwa 19:30 Uhr musste die Feuerwehr zu insgesamt sieben wetterbedingten Einsätzen ausrücken. Außerdem kam es zu zwei Fehlalarmen, welche durch die Auslösung automatischer Brandmeldeanlagen verursacht wurden.

Brand eines Holzstapels droht auf Gebäude überzugreifen

Wann: 7. April 2022 12:45 - 14:24 Uhr Wo: Kunadstraße

Auf einem Industriegelände waren neben einem Wirtschaftsgebäude etwa sechs Festmeter Pappelholz aufgestapelt. Aus noch zu ermittelnder Ursache geriet dieser Stapel in Brand. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, war der Brand bereits so weit fortgeschritten, dass die Flammen drohten, auf das Wirtschaftsgebäude überzugreifen. Darüber hinaus kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Auf Grund der beengten Platzverhältnisse war es nicht möglich, mit den Einsatzfahrzeugen näher an den Brandherd zu gelangen. Durch die Entfernung eines Zauns verschafften sich die Einsatzkräfte über ein Nachbargrundstück Zugang zum Brandherd. Um die Brandbekämpfung durchzuführen, mussten über mehrere Meter Schlauchleitung gelegt werden. Mehrere Trupps unter Atemschutz konnten den Brand mit einem Strahlrohr unter Kontrolle bringen. Im Verlauf des Einsatzes wurde das Holtz auseinandergezogen. Zur Verbesserung der Löschwirkung wurde Löschschaum eingesetzt. Ein Übergreifen der Flammen auf das bedrohte Gebäude konnte verhindert werden. Das Gebäude wurde auf den Eintritt von Rauchgasen hin überprüft, was jedoch ohne Befund blieb. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Altstadt und Löbtau.

Werbetafel droht abzustürzen

Wann: 7. April 2022 16:20 - 18:41 Uhr Wo: Gompitzer Höhe

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes wurde durch Sturmeinwirkung ein etwa sechs Quadratmeter großes Werbeschild aus seiner Verankerung gerissen. Das Schild drohte aus etwa 15 Metern Höhe abzustürzen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten zunächst die Einsatzstelle und brachten im Anschluss eine Drehleiter in Stellung. Aus dem Rettungskorb der Drehleiter heraus wurde das Schild zunächst gegen Absturz gesichert und in der Folge mit einem Trennschleifgerät zerteilt. Danach konnte das Schild gesichert zu Boden gebracht und die drohende Gefährdung beseitigt werden. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren acht Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Löbtau.

Sicherung von umherfliegenden Teilen

Wann: 7. April 2022 18:05 - 18:51 Uhr Wo: Dr.-Külz-Ring

Durch den Sturm wurden zwischen Rathaus und Kreuzkirche mehrere Bauzäune und Absperrgitter auf dem Gehweg und der Straße geworfen und verteilt. Darüber hinaus waren drei Bauschilder umgefallen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten den betroffenen Bereich und legten die Gegenstände, welche zu einer benachbarten Baustelle gehörten, in diesem Bereich ab. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt.

Baumteile stürzen auf Fahrbahn und Oberleitung der Straßenbahn

Wann: 7. April 2022 18:10 - 19:57 Uhr Wo: Bautzner Straße

Durch den Sturm wurden von mehreren Bäumen Äste und andere Baumteile gelöst, welche auf die Straße, den Gehweg und die Oberleitung der Straßenbahn stürzten. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und arbeitete die Baumteile mit Motorkettensägen auf. Gemeinsam mit Mitarbeitenden der Dresdner Verkehrsbetriebe wurden mit einer Hubbühne die Äste aus der Oberleitung entfernt. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 12 Kameradinnen und Kameraden der Stadtteilfeuerwehr Bühlau.

