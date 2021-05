Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Vorfahrt nicht beachtet

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall bereits am Samstag bei Langenau.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war eine Autofahrerin gegen 10.45 Uhr zwischen Langenau und Setzingen unterwegs. Aus Richtung Öllingen kam ein 33-Jähriger. Der wollte an der Kreuzung geradeaus in Richtung Nerenstetten fahren. Auf die Vorfahrt der 31-Jährigen achtete der Mann nicht. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die Lenkerin des Hyundai trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Ein Krankenwagen transportierte die Frau in eine Klinik. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht. Er benötigte keine ärztliche Behandlung. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen den Hyundai und den Skoda. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 30.000 Euro. Aus den Pkw liefen Betriebsstoffe aus. Eine Firma reinigte die Fahrbahn, die für diese Zeit voll gesperrt war. Die Heidenheimer Verkehrspolizei (07321/97520) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

