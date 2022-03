Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Verkehrsunfall mit zehn Verletzten

Dresden (ots)

Wann: 29. März 2022 14:45 Uhr Wo: Boltenhagener Straße

Über den Notruf 112 wurde der Integrierten Regionalleitstelle Dresden ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gemeldet. Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, bot sich ihnen folgendes Lagebild: Aus noch zu ermittelnder Ursache war es zur Kollision zwischen einem PKW und einem Kleinbus gekommen. Der Kleinbus war, neben dem Fahrer selbst, mit acht Personen besetzt. Sowohl die Insassen des Kleinbusses, als auch die Fahrerin des PKW wurden bei dem Unfall verletzt. Alle Patienten waren bei Bewusstsein und ansprechbar. Eine Technische Rettung war nicht notwendig. Durch den Einheitsführer des ersteintreffenden Löschfahrzeuges wurde eine Alarmstufenerhöhung auf MANV1 (Massenanfall von Verletzten) durchgeführt. Daraufhin wurden neben weiteren Einsatzkräften vor allem weitere Rettungswagen alarmiert, um die insgesamt 10 Patienten schnellstmöglich in umliegende Krankenhäuser zu transportieren. Während Kräfte der Feuerwehr die Einsatzstelle sicherten und einen Bereitstellungsraum für die nachrückenden Kräfte auf der Karl-Marx-Straße einrichteten, wurde durch die ersteintreffende Notärztin in enger Zusammenarbeit mit dem Organisatorischen Leiter Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr eine Sichtung aller Patienten vorgenommen. Nach der Zuweisung der entsprechenden Transportprioritäten erfolgte nach und nach der Transport der Patienten in umliegende Kliniken. Mittlerweile sind alle Patienten in den Kliniken angekommen. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Boltenhagener Straße ist für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Zu diesem Einsatz wurden insgesamt 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Leistungserbringer im Rettungsdienst, der B-Dienst, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und ein Leitender Notarzt sowie die Stadtteilfeuerwehr Klotzsche alarmiert.

