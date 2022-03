Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Achtung: Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen im Bereich Jever!

Jever (ots)

Aktuell kommt es erneut zu einer Häufung von betrügerischen Anrufen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, heute im Bereich Jever. Bei den Anrufen handelt es sich grundsätzlich um ein bundesweites Phänomen, dass seit Jahren immer wieder auftritt. Bei den heutigen Anrufen gaben sich die unbekannten Anrufer als Sohn oder Tochter aus, die sich nach einem angeblichen Verkehrsunfall weinend und emotional aufgelöst verbunden mit Geldforderungen an die Angerufenen wandten. Diese reagierten bei den aktuellen Fällen genau richtig, beendeten das Telefonat und alarmierten die Polizei. Um sich vor Betrugsmaschen am Telefon zu schützen, rät die Polizei: - Seien sie bei Anrufen - wenn sie sich nicht absolut sicher sind, das Gegenüber zu kennen - stets misstrauisch und schenken sie der angezeigten Nummer auf ihrem Display keine Beachtung; auch diese kann technisch manipuliert worden sein. - Erteilen sie per Telefon keine Auskünfte und gehen sie telefonisch auf keine Geldgeschäfte ein. - Übergeben Sie niemals Geld an fremde Personen! - Angehörige älterer Personen können dabei helfen, ihre Verwandten aufzuklären und das Verständnis dieser Vorgehensweise zu wecken. - Geben Sie im Telefonbuch nie Ihren Vornamen an. Betrüger suchen gezielt nach alten Namen, um Senioren zu ermitteln und vermitteln den Eindruck, dass man sich doch kennen würde. - Wenn Sie den Verdacht haben, dass es sich bei einem Besucher oder einem Anrufer um einen Betrüger handelt, scheuen Sie sich nie, den Polizeinotruf 110 zu wählen und ziehen Sie im Zweifelsfall immer eine Vertrauensperson hinzu, dass Sie nicht alleine sind! +++ Ansprechpartner in der PI Wilhelmshaven/Friesland +++ In Wilhelmshaven steht ihnen Katja Reents vom Präventionsteam in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-108 als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Im Landkreis stehen weiterhin Tanja Horst, Sachbearbeiterin Prävention beim Polizeikommissariat Jever unter der Rufnummer 04461 9211-181 sowie Eugen Schnettler, Sachbearbeiter Prävention beim Polizeikommissariat Varel unter der Rufnummer 04451 923-146, als weitere Ansprechpartner zur Verfügung. Weiterhin steht der Verein zur Förderung kommunaler Prävention in Wilhelmshaven (VKP) unter der Telefonnummer 04421 7780942 für eine Beratung zur Verfügung.

