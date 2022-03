Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Pedelecs - Täter nach Zeugenhinweis gestellt

Varel (ots)

Am Mittwoch, 09.03.2022, kam es zwischen 16.30 Uhr und 16.50 Uhr zu einem Diebstahl in der Friedrich-Ebert-Straße. In dieser Zeit stellte die Geschädigte ihr Pedelec in der Grundstückseinfahrt eines Wohnhauses ab. Bei ihrer Rückkehr war das braun/schwarze Pedelec Modell GAZELLE Miss Grace nicht mehr am Abstellort vorzufinden, so dass sie eine Anzeige bei der Polizei erstattete.

Am heutigen Vormittag meldete sich die Geschädigte, die nach dem Hinweis ihrer Freundin gemeinsam mit dieser eine männliche Person verfolge, die mit ihrem Fahrrad unterwegs sei.

Bis zum Eintreffen der Polizei verfolgten die Zeugen unter dauerhafter Standortweitegabe den Mann, der von der Polizei anschließend gestellt werden konnte.

Dabei handelte es sich um einen 29-jährigen Vareler. Das Fahrrad konnte wieder an die Geschädigte ausgehändigt werden. Den Vareler erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell