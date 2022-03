Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Menkestraße - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am heutigen Tage ereignete sich im Zeitraum von 11.15 Uhr und 11.30 Uhr eine Unfallflucht, bei der ein in der Menkestraße parkender Pkw in Höhe der dortigen Tankstelle beschädigt wurde.

Als die Fahrzeughalterin zum Fahrzeug zurückkam, stellte sie Beschädigungen an beiden linken Türen fest. Vermutlich fuhr das verursachende Fahrzeug vom gegenüberliegenden Apothekenparkplatz herunter und in den PKW Toyota Corolla.

Der Unfallverursacher verließ anschließend den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am beschädigten Fahrzeug konnte weißer Farbabrieb festgestellt werden. Zeugen oder gar der Verursacher mögen sich bei der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461 984930 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell