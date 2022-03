Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kampagne "Im Alter sicher leben|Gemeinsam Füreinander" in der Stadt Wilhelmshaven und im Landkreis Friesland - Initiatoren ziehen Zwischenbilanz und wenden sich gezielt an Pflegeeinrichtungen

Wilhelmshaven. Landkreis Friesland (ots)

Am 28.10.2021 fiel der Startschuss der Kampagne "Im Alter sicher leben | Gemeinsam Füreinander".

+++ Rückblick +++

Mit der Kampagne gingen die Stadt Wilhelmshaven, der Landkreis Friesland mit seinen drei Städten und den fünf Gemeinden, die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland sowie die weiteren Netzwerkpartner, d.h. der Verein zur Förderung kommunaler Prävention in Wilhelmshaven (VKP) und die Präventionsräte Friesland und Wangerland, gemeinsam einen neuen Weg.

So ließen sie sämtlichen Menschen im Zuständigkeitsbereich, die das 70. Lebensjahr vollendet haben, ein umfangreiches Informationspaket zukommen, das mit Unterstützung der GPS Wilhelmshaven in rund 27.000 Umschläge gepackt werden konnte.

Die Finanzierung dieser groß angelegten Präventionsaktion erfolgte dabei durch den Landkreis, die Stadt Wilhelmshaven, den VKP und die Präventionsräte Friesland und Wangerland.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Kampagne stellen außerdem mit Betroffenen gedrehte Videobeiträge dar, die auf den Internetseiten sowie auf den Social-Media-Plattformen der Stadt Wilhelmshaven, des Landkreises Friesland, der Polizeidirektion und der Polizeiinspektion zur Verfügung gestellt werden.

U.a. sind die Videobeiträge hier zu finden:

https://bit.ly/3IYbQ8a

+++ Sachstand +++

Nach gut fünf Monaten ziehen die Projektbeteiligten eine Zwischenbilanz:

Eine tolle Aktion!

Bislang sind circa 200 positive Rückmeldungen per Telefon, Post und E-Mail von Seniorinnen und Senioren bei der Polizei eingegangen; weitere persönliche Beratungen vor Ort folgten daraus.

"Auch während unserer Corona-Streifen haben wir viele positive Bürgergespräche über die Kampagne geführt. Ich hoffe, dass alle Senioren*innen, aber auch Angehörige, Nachbarn und Bekannte durch diese Großkampagne nun noch aufmerksamer bei Betrugsversuchen geworden sind. Wenn wir dadurch auch nur eine Tat verhindern können, hat es sich bereits gelohnt", so Katja Reents, Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland.

+++ Weitere Beratungsangebote +++

Im Rahmen der Kampagne wendeten sich die Initiatoren aber auch gezielt an Einrichtungen, u.a. an Pflegeeinrichtungen und -heime in Wilhelmshaven und in Friesland.

Einige nahmen das Angebot bereits an und händigten Informationspakete in ihren Häusern aus.

Die Projektbeteiligten hoffen auf weiteres Interesse. Sollte dies bestehen, stehen die Präventionsbeauftragten der Polizei gerne zur Verfügung:

In Wilhelmshaven steht ihnen Katja Reents vom Präventionsteam in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-108 als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Im Friesland stehen weiterhin Tanja Horst, Sachbearbeiterin Prävention beim Polizeikommissariat Jever unter der Rufnummer 04461 9211-181 sowie Eugen Schnettler, Sachbearbeiter Prävention beim Polizeikommissariat Varel unter der Rufnummer 04451 923-146, als weitere Ansprechpartner zur Verfügung.

Weiterhin steht der Verein zur Förderung kommunaler Prävention in Wilhelmshaven (VKP) unter der Telefonnummer 04421 7780942 für eine Beratung zur Verfügung.

