FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 4. April 2022

Dresden (ots)

Kellerbrand

Wann: 4. April 2022 07:22 - 08:27 Uhr Wo: Haehnel-Clauss-Straße

Über den Notruf 112 wurde der Integrierten Regionalleitstelle Dresden eine Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung vor und musste sich gewaltsam Zutritt verschaffen. Es wurde ein mobiler Rauchvorhang gesetzt, um die Ausbreitung des Brandrauches zu minimieren. In einem Kellerraum fanden die Einsatzkräfte einen zum Aufladen angeschlossenen Akku eines E-Bikes vor, welcher in Brand geraten war. Der Brand wurde rasch gelöscht und im Anschluss eine Belüftung des betroffenen Bereiches durchgeführt. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Altstadt und Striesen, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

Brand in einem Restaurant

Wann: 4. April 2022 10-25 - 12:00 Uhr Wo: Wittenberger Straße

Aus noch zu ermittelnder Ursache war es in der Küche eines Restaurants zu einem Brand gekommen. Der Brandrauch breitete sich in dem Restaurant sowie in die darüber befindlichen Etagen des Wohn- und Geschäftsgebäudes aus. Dies betraf auch mehrere Wohnungen. Eine weibliche Person wurde aus einer der betroffenen Wohnungen im ersten Obergeschoss gerettet. Sie blieb unverletzt und wurde für die Dauer des Einsatzes vom Rettungsdienst in einem Rettungswagen betreut. Währenddessen nahm ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr die Brandbekämpfung auf und konnte den Brand in der Küche löschen. Im Anschluss wurde mit Elektrolüfter der Brandrauch aus dem Gebäude entfernt. Durch den U-Dienst wurden die benachbarten Wohnungen auf den Eintritt von Rauchgasen überprüft, was sich auch bestätigte. Hier mussten ebenfalls Belüftungsmaßnahmen durchgeführt werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Wittenberger Straße musste für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt werden. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Striesen, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

