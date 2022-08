Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 01.08.2022.

Peine (ots)

Polizei ermittelt wegen mehrerer Sachbeschädigungen.

Vechelde, Sonnenberg, Burgstraße, 30.07.2022, 18:00 Uhr-31.07.2022, 09:00 Uhr.

Im Tatzeitraum kam es zu mehreren Sachbeschädigungen in Vechelde. Unbekannte Täter hatten in der Burgstraße eine Scheune, ein Bushäuschen und eine Garagenwand mit Farbe beschmiert und hierdurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es im identischen Tatzeitraum im Waldweg/Waldblick. Unbekannte Täter beschmierten einen Stromverteilerkasten mit Tags und verursachten einen Schaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei Vechelde bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05302/930490.

Anhänger löste sich vom Zugfahrzeug.

Ilsede, Ölsburg, Gerhard-Lukas-Straße, 31.07.2022, 23:15 Uhr.

Eine 44-jährige Fahrerin eines Pkw mit Anhänger befuhr die Gerhard-Lukas-Straße in Richtung Groß Ilsede, als sich plötzlich der Anhänger vom Zugfahrzeug löste. Der Anhänger kam von der Fahrbahn ab und beschädigte im weiteren Verlauf eine Steinmauer sowie einen Vorgarten und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Hierbei wurde er stark beschädigt. Ermittlungen ergaben, dass der Anhänger weder ein Kennzeichen noch eine Versicherung besaß. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei ermittelt wegen Verstößen nach dem Pflichtversicherungsgesetz und dem Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell