Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 50-Jähriger mit zwei Promille in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte und eine schwer verletzte Person sowie ein Sachschaden von rund 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag in Bietigheim-Bissingen ereignete. Ein 50 Jahre alter Mercedes-Fahrer war gegen 17:10 Uhr auf der Kreisstraße 1636 von Bissingen kommend in Richtung Ellental unterwegs. An der Einmündung zur Schwarzwaldstraße warteten ein 51 Jahre alter Audi- und ein 71 Jahre alter Opel-Fahrer verkehrsbedingt an einer roten Ampel in Richtung Großsachsenheimer Straße. Mutmaßlich, da er unter Alkoholeinfluss stand, fuhr der 50-Jährige auf den Opel auf, welcher durch die Wucht der Kollision auf den davor stehenden Audi geschoben wurde. Eine 66 Jahre alte Beifahrerin im Opel wurde hierbei leicht verletzt. Der Mercedes-Fahrer wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 50-Jähriger unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Dies bestätigte ein Atemalkoholtest mit einem Wert von rund zwei Promille. Daraufhin musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Sowohl der Mercedes als auch der Audi waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

