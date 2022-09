Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Aldingen: Zeugen nach Rotlichtunfall mit Verletzten gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag vergangene Woche kam es gegen 09:55 Uhr im Einmündungsbereich der Landesstraße 1100 (L 1100 / Neckartalstraße) und der Landesstraße 1140 (L 1140) zu einem Rotlichtunfall. Ein 62-jähriger Toyota-Lenker befuhr die L 1100 aus Richtung Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Aldingen und bog im Einmündungsbereich zur L 1140 nach links auf diese ab. Eine ihm auf der L 1100 in Fahrtrichtung Stuttgart entgegenkommende 35-jährige VW-Lenkerin fuhr zeitgleich in den Einmündungsbereich ein. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch eine 64-jährige Mitfahrerin des Toyota-Lenkers leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die 35-jährige VW-Lenkerin zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Ihre beiden mitfahrenden Kinder, im Alter von einem Jahr und vier Jahren, sowie der 62-Jährige Toyota-Fahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Derzeit ist noch unklar, wessen Lichtzeichenanlage beim Einfahren in den Einmündungsbereich Grün und welche Rot zeigte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, zu melden.

