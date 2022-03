Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Einbruch in Waschstraße.

Lippe (ots)

Zwischen Samstag- und Sonntagabend (5./6. März 2022) drangen unbekannte Täter in den Büroraum einer Waschstraße in der Pyrmonter Straße ein. Über ein aufgehebeltes Fenster verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Büro und entwendeten daraus einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Wer sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

