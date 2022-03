Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Testzentrum.

Lippe (ots)

Von Donnerstag auf Freitag (03./04.03.2022) brachen Unbekannte in mehrere Bürocontainer und ein Zelt eines Drive-In-Testzentrums in der Breiten Straße ein. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

