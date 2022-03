Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Bargeld aus Wohnung gestohlen.

Lippe (ots)

In der Rintelner Straße gelang ein bislang Unbekannter am Montagvormittag (7. März 2022) unter einem Vorwand an den Schlüssel zu einer Wohnung, aus der er anschließend Bargeld stahl. Der Mann gab vor Mitarbeiter einer Firma zu sein und mit dem Wohnungsbesitzer abgesprochen zu haben, dass er den Schlüssel bekommen sollte. Die Nachbarin im Mehrfamilienhaus übergab ihm den Wohnungsschlüssel daraufhin zwischen 10 und 11 Uhr. Anschließend verschaffte er sich mit diesem Zutritt zur Wohnung, suchte in einigen Räumen gezielt nach Beute und entwendete Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich, bevor er den Schlüssel wieder bei der Anwohnerin abgab.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er ist 35-40 Jahre alt, ca. 1,75-1,80 m groß, schlank, hat blonde/kurze Haare, sprach akzentfreies Deutsch und war zur Tatzeit mit Arbeitskleidung bekleidet, die aus einem blauen T-Shirt mit hellem Schriftzug und einer blauen Sportjacke bestand, die an einer Schulter stark abgenutzt war.

Hinweise zu dem Diebstahl oder zur Identität des Mannes richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

