Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220119-2: Verkehrskontrollen mit Folgen

Bedburg/Kerpen (ots)

In Bedburg überprüften Polizisten einen berauschten Autofahrer, der nach ersten Ermittlungen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. In Kerpen stoppten die Beamten die Fahrt eines mit 1,44 Promille alkoholisierten Autofahrers.

Kurz vor Mitternacht (23.50 Uhr) fuhren Streifenbeamte Dienstagnacht (18. Januar) in Bedburg auf der Wiesenstraße in Richtung Klosterstraße, als ihnen ein Wagen mit defektem Abblendlicht entgegen kam. Die Beamten entschlossen sich zur Kontrolle des Autofahrers. Bei der Überprüfung auf einem Tankstellengelände in der Neusser Straße rochen die Polzisten deutlichen Cannabisgeruch. Damit konfrontiert gab der 30-Jährige zu Cannabis konsumiert zu haben und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Im Handschuhfach lagen zwei Beutel Marihuana, die die Beamten sicherstellten. Ein Arzt entnahm dem 30-Jährigen eine Blutprobe.

In Kerpen-Horrem bemerkten Polizisten am Mittwoch (19. Januar) gegen 2 Uhr einen einparkenden VW Polo auf dem P&R-Parkplatz in der Nähe des Kaffeewerks am "Gleisdreieck". Die Polizisten sahen deutlich, dass der Wagen mit zwei Personen besetzt war und der Fahrer (28) nach dem Einparken vom Fahrersitz aufstand und sich auf die Rückbank setzte. Damit konfrontiert, händigte der Mann nur widerwillig seinen Führerschein aus. Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes führte zu einem Atemalkoholtest, der im Ergebnis 1,44 Promille ergab. Ein Arzt entnahm dem Alkoholisierten eine Blutprobe. Den Führerschein beschlagnahmten die Beamten und fügten ihn einer Anzeige zu. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell