Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220119-1: Mann mit Axt verängstigte Passanten - Festnahme

Kerpen (ots)

Anrufer bei der Polizeileitstelle beschrieben einen Mann, der am Erftkarree in Kerpen wahllos auf Laternen, Büsche und Bäume eingeschlagen haben soll. An einer Bushaltestelle stellten Polizisten den Mann.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Dienstagnachmittag (18. Januar) um 14.30 Uhr einen 21-Jährigen vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, einen Ladendiebstahl begangen und mit der Beute - einer Axt - wahllos auf Gegenstände eingeschlagen zu haben. Diese Handlungen haben Passanten in der Umgebung verängstigt. Sie informierten über den Notruf 110 die Polizei.

Die Beamten waren mit mehreren Streifenwagen zügig am Einsatzort in der Straße "Am Falder". Da nicht klar war, was der junge Mann beabsichtigte, forderten ihn die Beamten mit gezogenen Dienstwaffen dazu auf, die Axt fallen zu lassen und sich auf den Boden zu legen. Den Aufforderungen kam der 21-Jährige erst nach mehrmaligen, eindringlichen Ansprachen nach. Er gab auf Befragen seine Personalien an und teilte mit, dass er im Wald mit der Axt Bäume fällen wollte. Fixiert mit Handfesseln brachten ihn die Beamten zur Polizeiwache und die Axt stellten sie sicher.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 21-Jährige die Axt aus einem nahegelegenen Baumarkt gestohlen hatte. Diese händigten die Beamten dem Baumarktleiter später aus. Nach der Identitätsfeststellung entließen die Beamten den 21-Jährigen und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. (bm)

