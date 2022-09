Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Trickdiebstahl in Einkaufszentrum

Ludwigsburg (ots)

Zu einem mutmaßlichen Trickdiebstahl kam es am Samstag gegen 12:10 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Leonberger Straße in Eltingen. Eine 64-Jährige hatte zunächst Bargeld an einem Bankautomaten im Einkaufszentrum abgehoben. Während des Abhebevorgangs wurde die Dame von einem bislang unbekannten Mann angesprochen, der sie um Hilfe beim Einzahlen von Bargeld an dem Automaten bat. Hierbei hielt der Unbekannte selbst einen 20-Euro Schein in seinen Händen. Nachdem das gemeinsame Einzahlen jedoch scheiterte, entfernte sich der Unbekannt. Bei einem späteren Termin stellte die 64-Jährige fest, dass ihr abgehobenes Geld aus ihrer Tasche fehlte. Mutmaßlich war der Unterstützungswunsch beim Geldeinzahlen nur eine Masche des Unbekannten, um in einem günstigen Moment das Bargeld der 64-Jährigen zu entwenden. Der Unbekannte wird als 20 bis 25 Jahre alter Mann mit schulterlangen dunklen und gelockten Haaren beschrieben. Er trug eine hellblaue Jacke mit weißer Aufschrift sowie eine dunkle Hose und möglicherweise weiße Turnschuhe. Zeugen die Hinweise geben können, melden sich beim Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0.

