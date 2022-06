Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Meppen (ots)

Zwischen dem 12. Juni 15.30 Uhr und 13. Juni 11.15 Uhr kam es in Meppen in der Straße Esterfelder Stiege zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher fuhr die Esterfelder Stiege stadtauswärts und kam auf Höhe der Uhlandstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem geparkten weißen Polo. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Es könnte sich um einen schwarzen Pkw gehandelt haben. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931-949-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell