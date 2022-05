Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbrecher geflüchtet

Lippe (ots)

Durch die Terrassentür drangen Einbrecher am frühen Sonntagmorgen (08.05.2022) in ein Einfamilienhaus in der Eichendorffstrasse ein. Hierbei verursachten sie Geräusche, durch die ein Bewohner des Hauses geweckt wurde. Als dieser nach der Ursache forschte, stellte er Anzeichen für den Einbruch fest und alarmierte sofort die Polizei. Die Dauer des Notrufes nutzten die Einbrecher zur Flucht. Eine Geldbörse mit Bargeld und Ausweispapieren nahmen sie mit. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold, Tel. 05231/ 6090, entgegen.

