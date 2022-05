Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Zeuginnen und Zeugen für Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots)

Am Freitagvormittag (06.05.2022), gegen 11:45 Uhr, parkte ein 72-jähriger Detmolder seinen braunen SUV der Marke Suzuki Grand Vitara vor dem Eingang des Marktkaufes an der Heidenschen Strasse. Sein Stellplatz befand sich in der Nähe der ehemaligen Tankstelle. Als er gegen 12:10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er eine Beschädigung im Heckbereich feststellen. Offensichtlich wurde der Schaden von einem anderen Verkehrsteilnehmenden beim Rangieren verursacht. Diese Person entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeuginnen oder Zeugen der Verkehrsunfallflucht werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231/ 6090, zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell