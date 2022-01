Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Supermarkt mit Pistole überfallen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Montagabend (3. Januar) gegen 19:30 Uhr eine Netto-Filiale an der Düsseldorfer Landstraße überfallen. Sie gaben vor, etwas an der Kasse bezahlen zu wollen. Statt des Geldes holte einer der Männer aber eine Pistole aus seiner Tasche und bedrohte den Kassierer (30) damit. Sein Komplize griff in die Kasse und stopfte Bargeld in eine weiße Plastiktüte mit Smiley-Motiv. Dann verschwanden die Männer aus dem Laden. Sie sollen beide zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und graue Pullis getragen haben. Einer der beiden trug eine Brille. Das Kriminalkommissariat 13 der Duisburger Polizei sucht jetzt Zeugen des Überfalls und fragt: Wer hat gesehen, wohin die Täter verschwunden sind oder kann andere Angaben machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell