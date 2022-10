Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Polizisten angegriffen

Aalen (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 10:30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass eine Frau im psychischen Ausnahmezustand zu Fuß im Bereich des Kocherquartiers unterwegs sei. Die Frau schrie aggressiv herum und ging zunächst auf einen Passanten zu. Noch bevor die aggressive Frau den Mann angehen konnte, brachte dieser die Frau zu Boden und entfernte sich im Anschluss. Als sich die Polizei der 26-jährigen Frau nähern wollte, schlug diese unvermittelt einem Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht. Die Beamten brachten die 26-Jährige anschließend zu Boden, hierbei trat die Frau einem anderen Beamten mit dem Fuß ins Gesicht. Die Frau wurde in der Folge in eine psychiatrische Einrichtung verbracht. Die beiden Beamten wurden leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall ermittelt in der Sache und sucht unter der Telefonnummer 0791 4000 nach dem Passanten, welcher als erstes von der Frau angegangen wurde.

