Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche und Unfallflucht

Aalen (ots)

Westhausen: In Firma eingebrochen

Auf einem Firmengrundstück in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße verschafften sich bisher unbekannte Täter im Zeitraum von Samstag, 11:45 Uhr bis Dienstag, 06:30 Uhr vermutlich über ein Gerüst Zugang zu der dortigen Firmenhalle und entwendeten etwa 20, zum Teil hochwertige, Maschinen im Wert von etwa 40.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport des Diebesgutes mindestens ein Kleinbus notwendig war. Zeugen, die ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben oder denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind bzw. die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07363/919040 beim Polizeiposten Westhausen zu melden.

Aalen-Waldhausen: Baucontainer aufgebrochen

Wie am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr bemerkt wurde, hatten Unbekannte in der Zeit seit Donnerstagnachmittag einen auf der Hochmeisterstraße befindlichen Baucontainer aufgebrochen. Aus dem Container wurden insgesamt zwei Koffer mit einer Schlagbohrmaschine und einem Akkuschrauber entwendet, deren Wert sich auf schätzungsweise 700 Euro beläuft. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Unfallflucht

Eine 42-Jährige stellte am Montagabend ihren Toyota auf der Mörikestraße, an der Einmündung zur Schillerstraße ab. Als sie am Dienstagmorgen gegen 07:40 Uhr zurück zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie eine Beschädigung feststellen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Schulgebäude

Unbekannte haben zwischen Montag, 10:30 Uhr und Dienstag, 07:15 Uhr die Außentür eines Schulgebäudes in der Heugenstraße mit Gewalt geöffnet, um sich Zugang zum Gebäude zu verschaffen. Im Inneren des Gebäudes versuchten sie gewaltsam mehrere Türen zu den einzelnen Klassenzimmern aufzuhebeln, was ihnen teils misslang. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell