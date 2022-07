Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Tödlicher Verkehrsunfall in Rahden, Alte Kirchstraße in Höhe Heuerorter Straße

Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen befuhr am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, eine 33 jährige PKW Fahrerin mit ihrem Smart die Alte Kirchstraße aus Fahrtrichtung Pr.Ströhen kommend. In Höhe der Einmündung Heuerorter Straße kam der Fahrerin ein 43 jähriger PKW Fahrer mit seinem Toyota entgegen. Aus bisher ungeklärter Ursache stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen. Die PKW wurden durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn geschleudert. Der im PKW eingeklemmte Fahrer des Toyota verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Smart Fahrerin lag bei Eintreffen der Rettungskräfte neben ihrem Fahrzeug und erlitt durch den Zusammenprall lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Zwecks Ermittlungen der Unfallursache wurde ein Sachverständiger und ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei aus Münster angefordert. Die Kreisstraße musste bis 04.30 Uhr voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro

