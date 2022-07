Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrerin fährt in Omnibus auf

Minden (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls zwischen einem Pkw und einem Omnibus wurden die Einsatzkräfte am Donnerstagabend zur Viktoriastraße gerufen. Eine beteiligte Autofahrerin und deren Beifahrer wurden ins Krankenhaus gebracht.

Den Erkenntnissen nach hatte die 19 Jahre alte Hillerin mit ihrem Mercedes gegen 19.15 Uhr die Viktoriastraße stadteinwärts auf dem rechten Fahrstreifen befahren. Vor ihr befand sich zur gleichen Zeit in gleicher Fahrtrichtung ein Omnibus. Als dessen Fahrer (29) an der Haltestelle "Bachstraße" zu halten beabsichtigte, bemerkte dies die junge Frau und steuerte das Auto den Ermittlungen nach auf den linken Fahrstreifen, um den Bus zu passieren. Aus ungeklärter Ursache lenkte sie ihr Auto schließlich von dort wieder zurück auf den rechten Fahrstreifen und fuhr in das Heck des Busses auf.

Dabei verletzte sie sich genau wie ihr 17 Jahre alter Mitfahrer leicht. Beide wurden mit einem Rettungswagen ins Mindener Klinikum gebracht. Die laut Polizei fünf Fahrgäste des Omnibusses blieben genauso wie der Busfahrer unversehrt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Verkehr wurde von den Beamten an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Kräfte der Feuerwehr streuten die Fahrbahn zur Reinigung ausgelaufener Betriebsstoffe ab.

Polizei Minden-Lübbecke