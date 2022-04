Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betäubungsmittel sichergestellt

Lauterecken (ots)

Während der Streifentätigkeit konnten Polizeibeamte der PI Lauterecken in der Nacht auf Samstag eine dunkel gekleidete Person im Stadtgebiet feststellen, die sich verdächtig verhielt. Im Rahmen der Durchsuchung der 48 Jahre alten Frau und ihrer mitgeführten Gegenstände konnten zwei kleine Plastikbeutel aufgefunden werden, in welchen sich augenscheinlich verschiedene Arten von Betäubungsmittel befanden. Diese wurden sichergestellt. Die Dame wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. |pilek

