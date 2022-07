Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Tatverdächtiger nach Autodiebstahl ermittelt

Minden (ots)

Was eigentlich eine normale Fahrzeugkontrolle werden sollte, entwickelte sich zu einem Fall, der sich zunächst mit mehreren Strafanzeigen gegen Unbekannt richtete. Intensive Ermittlungen führten nun zu einem Tatverdächtigen.

In den frühen Abendstunden des 20. Juli bemerkte ein Bezirksdienstbeamter auf der Runde durch sein Revier im Wendehammer der Leiterstraße einen im Halteverbot stehenden Hyundai. In dem Wagen saßen mehrere jüngere männliche Personen und um den Wagen herum standen weitere Jugendliche. Als der Beamte an das Auto herantrat, flüchteten die Insassen zu Fuß und ließen den Wagen zurück. Hierbei verlor der mutmaßliche Fahrer sein Handy. Bei der Überprüfung des Pkw stellte sich heraus, dass der Tuscon in den Abendstunden des 19. Julis in Rodenbeck entwendete wurde. Die an dem Wagen angebrachten Kennzeichen entstammten einem Diebstahl in der Nacht zum 20. Juli. Das Mobiltelefon sowie das Auto wurden als Beweismittel und Spurenträger sichergestellt.

Womit die Flüchtigen wohl nicht rechneten, dass der Polizist beim Einsatz seine Bodycam eingeschaltet hatte und somit Bilder von dem Fahrzeuginsassen vorlagen. Innerdienstliche Ermittlungen führten nun zur Identifizierung eines 16-jährigen Schülers aus Minden, als die Person, die auf dem Fahrersitz saß.

