Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Versuchter Handtaschenraub

Lübbecke (ots)

Am frühen Mittwochabend ist es in der Tiefgarage "Am Markt" im Lübbecker Zentrum zu einem versuchten Handtaschenraub gekommen. Eine Frau stürzte bei der Tat zu Boden, blieb aber glücklicherweise den Angaben nach unverletzt.

Den Erkenntnissen zufolge hatte sich die 68-Jährige gegen 17.30 Uhr von ihrem Auto kommend zu Fuß auf dem Weg in Richtung der Straße "Danzelstätte" befunden, als sich von hinten ein Unbekannter näherte. Dabei versuchte der augenscheinlich jugendliche Täter der Lübbeckerin die Handtasche zu entreißen, hatte scheinbar jedoch nicht mit der Gegenwehr der Frau gerechnet und scheiterte an seinem Vorhaben. Anschließend flüchtete er ohne Beute offenbar in Richtung der Zufahrt an der Franz-Welschof-Straße. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis.

Der Täter konnte von der Geschädigten in einem geschätzten Alter von 12-15 Jahren, von schlanker Statur und mit einer Körpergröße von etwa 160 cm beschrieben werden. Er habe, so schilderte die Frau bei ihrer Befragung gegenüber den Beamten, kurze gewellte schwarze Haare gehabt und sei mit einem T-Shirt mit Längsstreifen mit kräftigen Farben bekleidet gewesen.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, der meldet sich bitte bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660.

