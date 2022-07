Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auseinandersetzung in der Emmeliusstraße

Minden (ots)

Eine möglicherweise bevorstehende Schlägerei zwischen mehreren Personen meldete ein Anrufer am Dienstagabend der Polizeileitstelle. Daraufhin entsandte man gegen 20.30 Uhr Beamte in die Emmeliusstraße Ecke Hansemannweg. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine rund 30 Personen starke Personengruppe. Anzeichen einer Auseinandersetzung gab es zunächst nicht, woraufhin die Polizisten die Örtlichkeit wieder verließen.

Dies änderte sich wenig später, als man gegen 20.45 Uhr abermals die Polizei verständigte und eine Schlägerei zur Kenntnis gab. Vor Ort trafen die entsandten Streifenwagenbesatzungen schließlich in einem Garten und an einem Wohnhaus auf mehrere Personen, darunter auch zwei augenscheinlich verletzte Mindener (47, 61). Beide lehnten eine medizinische Versorgung ab. Zeugenangaben zufolge hatte die größere Personengruppe offenbar vornehmlich auf einen Mann gewaltsam eingewirkt, der schließlich mit einem schwarzen Pkw fliehen konnte. Anschließend, so die Angaben, hätten sich weitere Personen ebenfalls mit Fahrzeugen entfernt.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass während der Sachverhaltsaufnahme zwei mutmaßlich beteiligte verletzte Männer - ein 37-Jähriger aus Bad Oeynhausen und ein 25-jähriger Mindener im Johannes Wesling Klinikum zur Behandlung erschienen waren. Daraufhin wurden weitere Streifenwagen zum JWK entsandt. Mit den unkooperativ auftretenden Männern wurde schließlich eine Gefährderansprache durchgeführt.

Zudem erschien während der Sachverhaltsklärung eine etwa 15-köpfige Personengruppe vor dem Haupteingang des Klinikums. Bei Erblicken der uniformierten Polizisten entfernte man sich in unterschiedliche Richtungen. Von zwei anwesenden Personen, einem 63-jährigen Mindener und einem 37-jährigen weiteren Bad Oeynhausener wurden die Personalien aufgenommen. Später, gegen 21.50 Uhr, erschienen zwei weitere mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligte Männer, ein 40 Jahre alter Löhner sowie ein 31-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen, im Beisein weiterer Personen am Klinikum, um sich behandeln zu lassen.

In der Folge der Auseinandersetzung fertigten die Polizeibeamten mehrere Strafanzeigen und leiteten ein umfangreiches Ermittlungsverfahren ein.

