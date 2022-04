POL-LWL: Motorrad prallte gegen PKW-Gespann

Demen/ Crivitz (ots) - Bei insgesamt 7 Dieseldiebstählen in Demen und Crivitz ist am Wochenende ein geschätzter Gesamtsamtschaden in Höhe von ca. 4.500 Euro entstanden. Insgesamt stahlen die Täter über 2.000 Liter Dieselkraftstoff. Betroffen waren vier auf Betriebshöfen abgestellte LKW in Demen sowie zwei Lastautos in Crivitz, aus deren Fahrzeugtanks die Diebe jeweils Kraftstoff abgezapft und dann gestohlen haben. ...

