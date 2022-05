Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Hakenkreuze auf Hauswand geschmiert

Staatsschutz ermittelt

Weiterstadt (ots)

Nachdem noch unbekannte Täter zwischen Freitag (27.5.) und Samstag (28.5.) die Hauswand eines Einfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße mit zwei Hakenkreuzen beschmiert, eine Glastür besprüht und zudem die Außenbeleuchtung zerstört haben, hat der Staatsschutz der südhessischen Polizei die Ermittlungen übernommen und ein Verfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Der Sachschaden an dem Gebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 800 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

