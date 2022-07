Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Grauer Seat Leon flüchtet nach Unfall

Minden (ots)

Auf der Steinkreuzstraße in Dankersen beschädigte am Montagabend der Nutzer eines grauen Seat im Vorbeifahren einen abgestellten Renault. Dies beobachteten Zeugen und alarmierten die Polizei.

Der vor Ort eingesetzten Streifenwagenbesatzung berichteten die Zeugen, dass gegen 20.10 Uhr der Seat Leon die Steinkreuzstraße aus Richtung Berenbusch kommend in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Hierbei touchierte er im Vorbeifahren mit seinem rechten Außenspiegel den Spiegel der Fahrerseite eines in Höhe Hausnummer 23 ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten Renault Clio. Nachdem der Verursacher zunächst seine Geschwindigkeit verringerte und den Anschein erweckte anzuhalten, beschleunigte er und fuhr in Richtung Feldstraße weiter. Die Zeugen sammelten die Spiegelreste des Verursacherfahrzeugs ein und übergaben diese den Beamten.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

