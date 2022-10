Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aufbrüche - Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Auffahrunfall

Ein 29-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 14 Uhr die Emmener Straße (B14), als er bei der Einmündung Maubacher Straße infolge gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In Folge dessen fuhr er einem Audi-Fahrer hinten auf, wobei 15.000 Euro Sachschaden entstand. Der 29-Jährige musste vom Rettungsdienst wegen seines Gesundheitszustandes behandelt werden. Der Pkw BMW, an dem Totalschaden entstand, wurde abgeschleppt.

Kernen im Remstal: Vorrang missachtet

Eine 66-jährige Autofahrerin befuhr am Dienstag gegen 13.30 Uhr den Verkehrsberuhigten Bereich der Lortzingstraße und missachtete an der Einmündung zur Brahmsstraße den Vorrang einer 17-jährigen Fahrerin eines Kraftrades. Diese stürzte beim Unfall und verletzte sich leicht. An den Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Welzheim: Versuchter Pkw-Aufbruch

Zwischen Montag- und Dienstagnachmittag versuchten Unbekannte den im Römerweg parkenden Pkw Audi aufzubrechen. Entsprechende Aufbruchspuren waren an der Fahrertüre deutlich erkennbar. Den unbekannten Täter gelang es letztlich jedoch nicht, die Türe zu öffnen. Möglicherweise wurde die Unbekannten auch bei der Tatbegehung gestört. Anwohner oder Passanten, die hierzu Beobachtungen machen konnten, sollten sich bitte mit der Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 in Verbindung setzen.

Alfdorf: Aufbrüche

Am Dienstag wurden Aufbruchspuren am Imbiss des Eisenbachstausees festgestellt. Es ist anzunehmen, dass die unbekannten Täter in der Nacht zuvor versuchten, dort einzudringen. Dies scheiterte jedoch aus unbekannten Gründen. Der verursachte Gebäudeschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Ein weiterer Aufbruch war am Vereinsheim des Sportvereins in Hintersteinenberg. Am dortigen Gebäude in der Straße Bikenäcker haben die Einbrecher ind er Nacht zum Dienstag Fenster aufgebrochen und sind in das Gebäude eingedrungen. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, muss noch festgestellt werden. Die Welzheimer Polizei hat die Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen und bittet unter Tel. 07182/92810 um sachdienliche Hinweise, die zur Tataufklärung beitragen könnten.

Weinstadt: Frau angefahren und anschließend geflüchtet- Zeugen gesucht

Am Dienstagvormittag zwischen 08 Uhr und 08:30 Uhr war eine 35-jährige Frau mit einem Kinderwagen auf einem Parkplatz in der Ulrichstraße unterwegs. Dabei wurde sie von einem rückwärts ausparkenden Pkw angefahren, sodass die 35-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Pkw fuhr anschließend weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 12:10 Uhr und 12:30 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Devizesstraße geparkten Mercedes. Dabei hinterließ er Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07151 950422 nach Hinweisen zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell