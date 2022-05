POL-S: Autoscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag (12.05.2022) in ein Cafe an der Lautenschlager Straße eingebrochen. Die Einbrecher gelangten zwischen 21.00 Uhr und 07.20 Uhr auf unbekannte Weise in das Cafe. Nachdem sie erfolglos versucht hatten, eine Gastrokaffeemaschine zu stehlen, nahmen sie einen Karton mit mehreren elektronischen Geräten und eine Kasse an sich. Zeugen werden gebeten, sich unter ...

