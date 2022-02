Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Geldbörse geraubt

Am Sonntag sollen zwei Unbekannte einen 33-Jährigen in Ehingen ausgeraubt haben.

Ulm (ots)

Gegen 4.30 Uhr befand sich der 33-Jährige in der Bahnhofstraße. Dort traf er wohl auf zwei unbekannte Männer. Die forderten von ihm die Herausgabe von Bargeld. Einer der Täter soll der Forderung mit einer Schusswaffe Nachdruck verliehen haben. Nachdem sich der 33-Jährige wohl zunächst weigerte, soll der Unbekannte mit der Pistole in die Luft geschossen haben. Letztendlich übergab der 33-Jährige seine Geldbörse und wehrte sich. Der zweite Unbekannte soll ihn zu Boden geschlagen haben. Danach flüchtete der 33-Jährige vor den Tätern. Gegen 5 Uhr informierte er die Polizei. Die fahndete nach den Unbekannten. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der erste Täter soll etwa 160cm groß und schlank gewesen sein. Er hatte schwarze Haare und einen 3-Tage Bart. Er soll etwa 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine weiße "Moncler" Daunenjacke mit schwarzer Aufschrift. Er soll die Pistole gehabt haben. Der zweite Täter soll etwa 175 bis 180cm groß und dick gewesen sein. Er hatte wohl ein Piercing an seinem linken Nasenflügel und trug eine schwarze Jacke. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise bitte an die Polizei Ulm unter der Telefon Nummer 0731/1880.

