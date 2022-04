POL-RT: Versammlung in Form eines Autokorsos in Reutlingen

Reutlingen (ots) - Esslingen (ES): Mehrere Fahrzeuge beschädigt Am helllichten Tag sind mindestens vier Fahrzeuge in Oberesslingen beschädigt worden. Vermutlich in der Zeit von 9.10 Uhr bis 9.25 Uhr schlug am Freitag ein bislang unbekannter Täter an den in der Plochinger Straße und Gänsäckerstraße abgestellten Autos die Außenspiegel ab. Der Schaden wird auf ...

mehr