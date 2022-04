Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeuge beschädigt; Gegenverkehr übersehen; Fußgängerin von Lkw erfasst

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Am helllichten Tag sind mindestens vier Fahrzeuge in Oberesslingen beschädigt worden. Vermutlich in der Zeit von 9.10 Uhr bis 9.25 Uhr schlug am Freitag ein bislang unbekannter Täter an den in der Plochinger Straße und Gänsäckerstraße abgestellten Autos die Außenspiegel ab. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Owen (ES): Gegenverkehr übersehen

Die Missachtung des Vorrangs ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, der sich am Freitagmittag an der Einmündung L 1210 / K 1243 ereignet hat. Ein 35-Jähriger war gegen 13 Uhr mit seinem Nissan auf der Landesstraße von Beuren herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung zur Kreisstraße nach links in Richtung Tiefenbachtal einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Mercedes, wodurch es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden die 60 Jahre alte Mercedes-Fahrerin und ihre 66 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die beiden Frauen nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 14 Feuerwehrleuten sowie eine Spezialreinigungsmaschine im Einsatz. (cw)

Tübingen (TÜ): Ältere Fußgängerin von Lkw erfasst

Eine Seniorin ist am Freitagvormittag beim Überqueren der Schweickhardtstraße von einem Lkw erfasst und schwerstverletzt worden. Die 77-Jährige stand gegen 10.10 Uhr zunächst auf dem rechtsseitigen Gehweg der Straße in Richtung B 27 gesehen. Auf Höhe eines Discounters überquerte sie durch mehrere stehenden Fahrzeuge hindurch die Fahrbahn, da sich zu dem Zeitpunkt ein Stau in Richtung B 27 gebildet hatte. Die 77-Jährige wurde dabei von dem anfahrenden Lkw eines 58 Jahre alten Mannes erfasst und stürzte hierdurch zu Boden. Im Anschluss geriet die Fußgängerin unter den Lastwagen und konnte durch ein Zurücksetzen des 26-Tonners befreit werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei Tübingen wurde ein Unfallsachverständiger eingeschaltet. Während der Unfallaufnahme musste die Schweickhardtstraße bis 13 Uhr voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, von denen auch die B 27 betroffen war. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell