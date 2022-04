Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle (teilweise mit Verletzten), mehrere Brände, vor Verkehrskontrolle geflüchtet, Widerstand

Reutlingen (ots)

Metzingen: Motorradfahrer schwer verletzt

Freitagnachmittag ist es gegen 17.00 Uhr in der Auchtertstraße zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gekommen. Aufgrund eines Rückstaus beabsichtigte ein von der B 28 kommender 35-jähriger Fahrer eines VW Caddy auf der Auchtertstraße zu wenden. Hierbei übersah er jedoch einen 20-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Kawasaki entgegenkam und in Richtung B 28 unterwegs war. Der Zweiradfahrer versuchte noch auszuweichen, kollidierte jedoch frontal mit dem nahezu quer stehenden Pkw. Der junge Mann wurde über die Motorhaube des VW geschleudert. Der Kradlenker zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 12.500 Euro geschätzt.

Dettingen Erms (RT): Brennender Holzstapel

Mit rund 100 Euro wird der Schaden an einem Holzstapel beziffert, der am Freitagnachmittag im Keckbronnenweg Feuer gefangen hat. Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr war es zu verdanken, dass von den gestapelten ursprünglich rund 50 Raummeter Brennholz lediglich 1 Raummeter Opfer der Flammen wurde. Personen kamen nicht zu Schaden. Aufgrund der Gesamtumstände wird momentan von einer mutwilligen Brandlegung ausgegangen. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

Esslingen (ES): Totalschaden nach Abkommen von der Fahrbahn

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist der Grund für einen Verkehrsunfall, der sich Freitagnacht auf der Römerstraße ereignet hat. Eine 41-jährige Frau wollte gegen 23.15 Uhr eine Probefahrt mit dem BMW ihres Sohnes machen. Sie war dabei vom Jägerhaus kommend unterwegs in Richtung Katzenbühl. Kurz vor der Einmündung in die Stettener Straße verlor sie in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Halterung des dortigen Wegweisers und brachte das Fahrzeug schlussendlich auf einem Schotterparkplatz zum Stehen. Personen kamen nicht zu Schaden. Am BMW des Sohnes entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt.

Tübingen (TÜ): Verkehrskontrolle durch Flucht entzogen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen sucht unter Telefon 07071/972-0 nach Zeugen zu einem Vorfall, welcher sich Freitagnacht zwischen 22.39 und 22.49 Uhr, auf der B 28 zwischen Tübingen und Rottenburg ereignet hat. Nach Durchführung einer mobilen Geschwindigkeitsmessung im Bereich der Europastraße sollte der Fahrer eines grauen Daimler-Benz 190 E mit Tübinger Zulassung einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Sämtliche Anhaltesignale eines hinterherfahrenden Streifenwagens wurden von dem Fahrer missachtete. Außerorts beschleunigte der Mann sein Fahrzeug zeitweise auf deutlich über 100 km/h. Neben der überhöhten Geschwindigkeit wurde das Rotlicht von mehreren Ampeln missachtet und bei unklaren Verkehrslagen überholt. Neben den Zeugen werden auch Verkehrsteilnehmer gesucht, die durch das rücksichtslose Verhalten des 57-jährigen Mannes behindert oder gar gefährdet wurden.

Kirchentellinsfurt (TÜ): Holzstapel in Brand gesetzt (Zeugenaufruf)

Wegen Brandstiftung zweier Holzstapel im Gewann Schelmenklinge in Kirchentellinsfurt hat der Polizeiposten Kirchentellinsfurt die Ermittlungen aufgenommen. Auf die brennenden Holzvorräte wurden Passanten am Freitagnachmittag, kurz nach 16.00 Uhr, aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch Streifen der Polizei Tübingen verliefen negativ. Die Feuerwehr konnte den größeren Teil des Holzstapels rechtzeitig löschen, dennoch verbrannte Holz im Wert von ca. 300 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-0 entgegen.

Balingen (ZAK): Pkw komplett ausgebrannt (Zeugenaufruf)

Am Samstagmorgen gegen 03:35 Uhr, mussten Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Pkw in die Posener Straße in Balingen ausrücken. Nachdem ein Renault vermutlich durch unbekannte Täter in Brand gesteckt wurde, ermittelt die Polizei in Balingen. Außer dem Pkw, welcher komplett ausbrannte, wurden noch ein Baum und eine Gartenmauer beschädigt. Der gesamte Sachschaden beträgt circa 10.000 Euro. Das Fahrzeug wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Balingen unter der Telefonnummer 07433/264-0 entgegen.

Balingen (ZAK): Nach Streitigkeiten Widerstand geleistet

Am Freitagabend gegen 21.30 Uhr, kam es in der Äublestraße in Balingen zu familiären Streitigkeiten bei welchen sich beide Beteiligte Verletzungen zuzogen. Beide wurden durch einen Sturz auf einen Glastisch und den dadurch entstandenen Scherben am Unterarm verletzt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung beleidigten sie die eingesetzten Polizeibeamten mit nicht zitierfähigen Worten und griffen diese in der Folge auch tätlich an. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Da sich die Lage nicht beruhigen lies, mussten die 30-Jährige und der 22-Jährige in Gewahrsam genommen und zur Untersuchung ihrer Schnittverletzungen durch den Rettungsdienst mit Polizeibegleitung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Meßstetten (ZAK): Fünf Insassen in überschlagenem Pkw leicht verletzt (Zeugenaufruf)

Am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr, überschlug sich ein VW Multivan gleich zweimal auf der Kreisstraße 7170. Der verunfallte Pkw fuhr aus Richtung Tieringen in Richtung Hausen a.T., als die Fahrerin plötzlich einem teils auf ihrer Fahrspur entgegenkommenden Kleintransporter ausweichen musste. Das Fahrzeug geriet von der Fahrbahn und verlor in der Folge die Bodenhaftung. Der Kleintransporter setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die 42-jährige Fahrerin, ihre 41-jährige Beifahrerin und die ebenfalls im Fahrzeug sitzenden Kinder im Alter von 18 Monaten, sowie 6 und 8 Jahren mussten zur Überwachung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Nach derzeitigem Stand haben sich alle Insassen nur leicht verletzt. Die Verkehrspolizei Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Kleintransporter blieben erfolglos. Der Sachschaden am Pkw, VW beträgt knapp 10.000 Euro. Das Fahrzeug wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Zur medizinischen Erstversorgung der Verletzten waren zwei Notärzte und vier Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Zur Unfallaufnahme musste die Kreisstraße bis 16.30 Uhr voll gesperrt werden. Es kam teilweise zu Behinderungen. Die Verkehrspolizei Balingen bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum geflüchteten dunkelgrauen Kleintransporter geben können, sich beim Polizeirevier Balingen unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell