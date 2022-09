Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mann greift Security am Winzerfest an

Linz am Rhein (ots)

In der Nacht zum Montag kam es auf dem Winzerfestplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen Mann aus Unkel und Mitarbeitern der Security. Der stark alkoholisierte Mann leistete den Anweisungen der Security keine Folge und fing an auf einen Mitarbeiter einzuschlagen, so dass dieser verletzt wurde. Nach dem Eintreffen der Polizei und nach Sachverhaltsaufnahme erhielt der Beschuldigte einen Platzverweis für die Linzer Innenstadt. Diesem kam er auch zunächst nach, kehrte aber wieder auf den Festplatz zurück und fing sofort wieder Streit an, als die Polizei abgerückt war. Nunmehr fackelte die Polizei nicht lange und nahm den Mann für den Rest der Nacht in Gewahrsam.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell