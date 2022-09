POL-PDNR: Weißes Pony aufgefunden

Straßenhaus (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus zwischen 23:00 Uhr und 23:30 Uhr in der Raiffeisenstraße in Straßenhaus den fließenden Verkehr. Hierbei ahndeten die Beamten 4 Verstöße gegen die Gurtpflicht. Zudem wurde bei einem 64 - jährigen PKW Atemalkohol festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,06 Promille. Diese Ordnungswidrigkeit zieht ein Bußgeld in Höhe ...

