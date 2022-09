Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unbekannter Mann tätigt verfassungswidrige Äußerungen (Daaden), Verkehrsunfall im Barbaratunnel (Betzdorf)

Daaden, Betzdorf (ots)

Am Samstag, den 10.09.2022 wurde um 13:50 Uhr der PI Betzdorf mitgeteilt, dass in der Saynischen Straße in Daaden eine bislang unbekannte männliche Person in Richtung Emmerzhausen ging und lautstark "Heil Hitler" und "Sieg "Heil". Der Mann wird wie folgt beschrieben: Mitte 20, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, blonde Haare, schwarze Jacke. Der Mann war in Begleitung einer Frau, welche jedoch auf dem gegenüberliegenden Gehweg unterwegs war. Diese wurde folgendermaßen beschrieben: etwas kleiner als der Mann, korpulent, schwarzer Haare zum Zopf gebunden, Brille. Die Personen konnten trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu dem noch unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich bei der PI Betzdorf (02741/9260 oder pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de) zu melden.

Am Samstag, den 10.09.2022 kam es gegen 13:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einfahrt zum Barbaratunnel in Betzdorf. Auf der regennassen Fahrbahn geriet der aus Fahrtrichtung Innenstadt kommende 40-jährige Fahrer eines Opel Astra infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen, so dass dieser auf die Fahrspur des aus Fahrtrichtung Alsdorfs kommenden Verkehrs geriet. Hier kollidierte dieser schließlich mit dem Audi Q5 eines 55-jährigen Mannes. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

