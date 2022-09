POL-PDNR: Sachbeschädigung

Oberhonnefeld-Gierend (ots) - Im Zeitraum von 09.09.2022, 22:00 Uhr bis Samstag, 10.09.2022, 06:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einem Hotel. Bisher unbekannte Täter versuchten in den Räumlichkeiten des Hotels die Tür zu einem Büro und einem weiteren Raum aufzubrechen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: ...

