POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf der L 267

Straßenhaus (ots) - Am Freitag, 09.09.2022, kam es im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bisher unbekannte Täter versuchten einen Tresor in den Geschäftsräumen einer Bäckerei aufzubrechen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

