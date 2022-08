Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.08.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Beilstein: Brand auf Balkon gelöscht

Ein offenes Feuer auf einem Balkon in Beilstein war am Freitagabend die Ursache eines Feuerwehr- und Polizeieinsatzes. Grillkohle war vermutlich die Ursache des Brands in der Straße "Im Landgraben". Da der Wohnungsinhaber nicht zuhause war, musste die Feuerwehr die Tür aufbrechen, um den Brandherd zu erreichen und das Feuer zu löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Neudenau: Autodiebe entwenden Audi - Zeugen gesucht

Zwischen Mitternacht und 8 Uhr am Samstagmorgen entwendeten Unbekannte einen weißen Audi in Neudenau. Der Audi A6 mit Heilbronner Kennzeichen war im Neubaugebiet in der Straße "Am Gutmannsgraben" geparkt. Zeugen, die in der Nacht auf Samstag etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise auf den oder die Diebe geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790, zu melden.

Pfaffenhofen: Radfahrer bei Kollision mit Andreaskreuz schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 52-jähriger Radfahrer bei einem Sturz am Sonntagabend in Pfaffenhofen. Der Mann war gegen 20 Uhr vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit mit seinem Drahtesel auf der Rodbachstraße mit einem Andreaskreuz kollidiert. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei dem 52-Jährigen fest. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über 2,1 Promille bei dem Mann. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Hier musste er auch eine Blutprobe abgeben.

Brackenheim: Auffahrunfall auf L1103 - Eine Leichtverletzte und 17.500 Euro Schaden

Eine Leichtverletzte und 17.500 Euro Sachschaden waren die Folge eines Unfalls zwischen Brackenheim und Güglingen-Frauenzimmern am Samstagmittag. Gegen 13.30 Uhr war eine 43-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Landesstraße 1103 von Brackenheim in Richtung Güglingen unterwegs. Die Frau wollte mit ihrem Fahrzeug nach links in einen Feldweg abbiegen und bremste ihr Fahrzeug dafür bis zum Stillstand ab. Ein 24-jähriger Fahrer eines Opels hielt hinter dem Mercedes. Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte dies ein 45-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Mercedes auf den stehenden Opel auf, der auf den anderen Mercedes der 43-Jährigen geschoben wurde. Die 43-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Heilbronn: Von Einbrecher geweckt - Zeugen gesucht

Von Einbrechern wurde ein 31-Jähriger am frühen Sonntagmorgen in seiner Wohnung in Heilbronn-Sontheim geweckt. Gegen 4.15 Uhr wachte der Mann auf und bemerkte, dass sich jemand in seiner Wohnung aufhielt. Die unbekannte Person flüchtete unerkannt aus der Wohnung in der Straße "Sommerau". Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung der Polizei nach der Person verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise zu dem oder der Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Neckarsulm: Drei Leichtverletzte und 55.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Drei Leichtverletzte und 55.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Unfalls am Sonntagnachmittag bei Neckarsulm. In der Kreuzung der Landesstraße 1100 mit der Brückenstraße kollidierte gegen 14 Uhr ein BMW mit einem Mercedes. Der 28-jährige BMW-Fahrer hatte wohl die Vorfahrt des Mercedes missachtet. Der Daimler wurde durch die Kollision abgewiesen und prallte gegen eine Straßenlaterne, ein Verkehrszeichen und eine Ampelanlage. Der 61-jährige Mercedes-Fahrer und seine 64-jährige Beifahrerin wurden wie ihr Unfallgegner leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: Unfallhergang unklar- Zeugen gesucht

Im Kreuzungsbereich der Saarlandbrücke und der Neckartalstraße kollidierten ein BMW und ein Ford am Samstagabend. Beide Fahrer gaben an bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Die Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Höhe des Sachschadens kann nicht beziffert werden. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen Zeugen, die den Zusammenstoß beobachten konnten und sachdienliche Angaben machen können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Heilbronn: Unfall mit 10.000 Euro Sachschaden - Verursacher wohl betrunken

Knapp zwei Promille zeigte ein Alkoholtest bei einem 24-Jährigen in der Nacht auf Samstag in Heilbronn. Der junge Mann missachtete mit seinem Auto in der Einmündung der Ludwigsburger Straße in die Mühlstraße wohl die Vorfahrt eines 62-Jährigen. Die beiden VW der Männer kollidierten im Einmündungsbereich. Dabei schob das Auto des 24-Jährigen den VW des 62-Jährigen auf einen Betonpfeiler, der abgerissen wurde. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei dem 24-Jährigen fest. Nach dem Alkoholtest musste er eine Blutprobe abgeben und seinen Führerschein bei der Polizei lassen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Ilsfeld/ A81: Gefährliche Fahrmanöver auf der Autobahn - Wer hat's gesehen?

Zu mehreren teils gefährlichen Fahrmanöver kam es am Mittwoch auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Würzburg. Ein Mercedesfahrer meldete gegen 20.35 Uhr eine 43-jährige Fahrerin eines weißen Opel Zafiras die zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Ilsfeld unterwegs war. Im Fahrverlauf bremste die 43-Jährige ihren PKW bis zum Stillstand ab, überholte andere Verkehrsteilnehmer rechtsseitig und gefährdete diese hierbei. Die Verkehrspolizei in Weinsberg sucht nun Zeugen, welche die Fahrmanöver der Opel-Fahrerin beobachten konnten, oder selbst durch die Fahrweise gefährdet oder beeinträchtigt wurden. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell