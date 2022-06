Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Raubdelikt in Tankstelle/ Polizei sucht Zeugen

Übach-Palenberg (ots)

Am Freitag, 3. Juni, betrat gegen 22.25 Uhr eine männliche Person den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Roermonder Straße. Der Unbekannte hielt eine silberne Schusswaffe in der Hand und forderte von dem Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Dieses musste der Mitarbeiter in zwei Stoffbeutel legen, die der Täter mitgebracht hatte. Anschließend forderte er noch mehrere Stangen Zigaretten und flüchtete dann fußläufig aus dem Gebäude in Richtung Friedensstraße. Der Täter war etwa 26 bis 27 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, hatte eine schlanke Statur und wirkte westeuropäisch. Er trug keine Brille und war mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer grauen, langen Jogginghose sowie einem schwarzen medizinischen Mundschutz bekleidet. Die Kapuze hatte er bei der Tat über den Kopf gezogen. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch. Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Sie auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

