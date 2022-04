Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Männer aus Venezuela müssen nach Polen zurück

Görlitz, BAB 4 (ots)

Auf dem Weg nach Paris kam am Samstagabend für zwei Männer aus Venezuela ein ungeplanter Reisestopp. Die beiden saßen in einem polnischen Reisebus, der in der Nähe von Kodersdorf angehalten wurde. Bei einem anschließenden Blick in die Reisepässe der Südamerikaner fiel auf, dass das Duo bereits im Sommer des vergangenen Jahres über den Flughafen Frankfurt am Main eingereist war. Seitdem hatte es ohne Unterbrechung in Polen gelebt und gearbeitet, das allerdings ohne Genehmigung. Schließlich waren sowohl der 22-Jährige als auch der 37-Jährige nun ebenfalls ohne Genehmigung bzw. Visum oder Aufenthaltstitel eingereist. Die Quittung dafür sind nun Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz, Zurückschiebungen nach Polen und eine jeweils für zwei Jahre angeordnete Wiedereinreisesperre.

